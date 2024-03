Reggio Emilia, morta la 13enne colpita dal calcio di un cavallo

È morta la 13enne colpita dal calcio di un cavallo nel pomeriggio di giovedì in un maneggio di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Arianna Giaroli si è spenta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un enorme trauma cranico. La ragazza praticava equitazione nel maneggio da anni ed era la sua passione.