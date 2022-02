Reggio Emilia, minaccia l'ex moglie e poi chiede di essere arrestato: "Se non lo fate adesso lo farete quando l'avrò uccisa" | In manette un 50enne

Come riporta La Gazzetta di Reggio, i due si stanno separando. La vittima aveva già sporto denuncia nei confronti dell'ex marito. Domenica l'uomo si è presentato ancora una volta sotto casa, insultandola e minacciandola di morte ("Ti ammazzo", "Ti taglio la gola", "Ti taglio la testa"), così lei ha chiamato i carabinieri che hanno poi rintracciato e arrestato il 50enne. Una volta in caserma, l'uomo ha confermato la sua condotta e detto: "Se non mi arrestate adesso lo farete quando l'avrò uccisa".