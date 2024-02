Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), bullismo su compagno di scuola: quattro denunciati

I carabinieri di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) hanno denunciato quattro ragazzini che per mesi hanno preso di mira e bullizzato un compagno di scuola 13enne.

I quattro lo avrebbero offeso, picchiato, gli avrebbero tirato i capelli e in una circostanza lo avrebbero fatto cadere dalla bici, infierendo su di lui e provocandogli un taglio alla gamba con un pezzo di ferro. Ora i quattro sono stati segnalati alla Procura per i minori di Bologna per concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone.