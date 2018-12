Reggio Emilia, alunna di 9 anni scrive alla Regina Elisabetta: la risposta arriva nel giorno del compleanno

"I sogni vanno coltivati", ha detto la maestra Sonia a Maria Teresa, 9 anni, quando l'alunna della primaria "Italo Calvino" di Calerno (Reggio Emilia) le ha espresso il desiderio di conoscere la Regina Elisabetta. Così la bimba, appassionata di lingua inglese e della famiglia reale britannica, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera alla sovrana, aggiungendo alle sue parole di stima nei confronti della testa coronata anche dei disegni. Qualche giorno fa, come riporta La Gazzetta di Reggio, accade l'inaspettato . Elisabetta II fa recapitare alla sua piccola fan una missiva in cui si congratula con lei per l'affetto e le chiede di scriverle di nuovo. La lettera è arrivata proprio nel giorno del nono compleanno di Maria Teresa.

"Cara Maria, - si legge nella risposta riportata in traduzione su La Gazzetta di Reggio, - la Regina mi ha chiesto di scriverti e ringraziarti per la tua lettera e i tuoi piccoli disegni che hai fatto per lei. Sua maestà ha pensato che tu sia stata molto gentile a scriverle e quindi mi ha chiesto di risponderti, nonostante le centinaia di lettere che riceve ogni giorno. La famiglia è molto contenta che tu abbia questo interesse verso la famiglia reale. Spero che tu, come hai scritto nella tua lettera, le scriverai di nuovo".