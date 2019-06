Reggio Calabria, rapinatore morde cassiere e spara agli agenti: preso

Il rapinatore è stato disarmato e perquisito: nei pantaloni gli sono stati trovati un caricatore bifilare per pistola semiautomatica con quindici cartucce e una singola cartuccia sfusa. Gli agenti hanno poi perquisito la casa del rapinatore, dove hanno trovato e sequestrato un fucile calibro 12 con 79 cartucce oltre ad altre 12 cartucce per pistola calibro 9, lo stesso di quella utilizzata per la rapina. Entrambe le armi sono risultate legittimamente detenute dall'arrestato, che è incensurato e che, fino al mese di febbraio, era dipendente di una azienda privata. Dopo essere stato licenziato, aveva trovato impiego presso una tabaccheria.



Sono in corso accertamenti per verificare se lo stesso uomo sia stato autore di altre rapine e in particolare di quella ai danni dello stesso McDrive consumata, con le stesse modalità e lo stesso abbigliamento, la sera dell'11 giugno, per un bottino di 300 euro. Domenica nella cassa c'erano circa 900 euro, che sono finiti a terra nella colluttazione e che sono stati poi riconsegnati al titolare.