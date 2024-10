Reggio Calabria, incendia e distrugge una palazzina: arrestato 88enne

La camminata claudicante non è passata inosservata ai militari di Gallico, che hanno immediatamente identificato l'autore del rogo: un anziano, già noto per simili episodi. Nella sua abitazione è stato trovato il materiale utilizzato per appiccare l'incendio mentre sulle sue mani sono state trovate tracce della vernice nera utilizzata per oscurare le telecamere. Secondo le indagini, il gesto avrebbe all'origine dissidi pregressi con il proprietario dell'immobile.