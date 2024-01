Reggio Calabria, i cani del vicino abbaiano e lui tenta di ucciderli

Ai militari giunti sul posto, l'uomo ha spiegato di aver avuto frequenti dissidi con uno dei suoi vicini di casa, che spesso si lamentava del fastidio causato dall'abbaiare dei suoi cani affermando, inoltre, di non sopportarli più.

Ritirate tutte le armi all'uomo

Gli accertamenti effettuati dai militari sui pallini trovati e la traiettoria seguita dai colpi hanno consentito di risalire all'autore degli spari. Il pensionato, che risiede a pochi metri dall'abitazione e dalla proprietà della persona che ha denunciato l'accaduto, è stato trovato in possesso di una carabina di libera vendita compatibile con un fucile ad aria compressa come quello utilizzato per sparare e altre armi legalmente detenute. I militari, oltre a denunciare il 64enne per tentata uccisione di animali, gli hanno ritirato tutte le armi in suo possesso.