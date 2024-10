Reggio Calabria, detenevano armi da guerra: arrestati 2 insospettabili

I carabinieri, nel corso di una perquisizione effettuata nell'impresa di un 43enne di Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, hanno rinvenuto un'arma da guerra, sei pistole (alcune delle quali clandestine) e circa 300 munizioni di vario calibro e marca. I militari, entrati per un controllo, dopo un'approfondita attività di ricerca hanno trovato un vero e proprio arsenale. A conclusione delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati in attesa delle valutazioni del giudice.