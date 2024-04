Reflusso gastrico, l'esperto: "L'alimentazione ha un ruolo importante così come lo stress"

In collegamento con "Mattino Cinque News" Andrea Grieco, neurologo, nefrologo e psicoterapeuta, parla del reflusso gastrico che colpisce un italiano su quattro. "Possiamo difenderci dai bruciori di stomaco curando l'alimentazione che sicuramente ha un ruolo importante così come lo stress cronico che caratterizza un po' le nostre giornate" ha spiegato l'esperto.

"Il passaggio di succhi gastrici nell'esofago ha due elementi fondamentali: uno è lo stato infiammatorio sistemico nel quale ci stiamo muovendo sempre più e dove le abitudini alimentari hanno un ruolo preponderante, l'altro è il cortisolo, l'ormone principe della risposta da stress che ha un'azione infiammatoria", ha proseguito il Dottor Griego. Certo è che è più facile controllare la propria alimentazione che lo stress quotidiano, per questo l'esperto consiglia nell'immediato di optare per cene leggere e di andare a letto almeno tre ore dopo i pasti. "Se uno stomaco è ancora imbarazzato e pieno di cibo si trasforma in una pompetta che spinge il contenuto gastrico verso il cardias e lo fa risalire" ha concluso Andrea Grieco.