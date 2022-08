"Io al nord nemmeno per 2.000 euro al mese", il rifiuto di un percettore del reddito di cittadinanza

Da una parte la richiesta di un imprenditore alla ricerca di personale per la sua attività a

Pisa

reddito di cittadinanza

Napoli

"Zona Bianca"

, dall'altra il rifiuto di chi percepisce ile non è disposto a lasciare la sua amata. Durante la puntata di lunedì 1 agosto,ha messo a confronto due punti di vista ben contrapposti dell'Italia attraverso i volti di Andrea Gamba e Lino Romano.

La discussione era nata già in precedenza durante una trasmissione radiofonica, quando l'imprenditore aveva proposto al suo interlocutore un'assunzione a

1.200 euro

Io al nord non ci vengo nemmeno per 2.000 euro al mese

per quattordici mensilità annue e aveva garantito la stessa offerta anche per la compagna dell'uomo. "" era stata la risposta di Lino Romano, che aveva aggiunto di non volersi staccare dalla sua città.

E nella trasmissione di

Giuseppe Brindisi

, dove l'offerta viene rinnovata, la risposta dell'uomo non si fa attendere: "A Pisa ci sono 6853 percettori del reddito di cittadinanza, questo imprenditore dopo la telefonata ha davvero assunto due persone? La prima offerta di lavoro al percettore del reddito di cittadinanza viene circoscritta a 30km dalla propria residenza. Io non l'ho ricevuta".

E aggiunge: "Io il vestito da migrante non lo indosserò mai, butterò il sangue per la mia terra, ma non per le altre". La discussione si allarga quindi agli altri ospiti della trasmissione, portando alla luce diverse

criticità

cinque figure

riscontrate dall'imprenditore pisano, attualmente alla ricerca di benda inserire nella sua attività.