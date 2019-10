Reddito di cittadinanza, commercianti prendono il 10% cambiando i soldi

Il reddito di cittadinanza dovrebbe servire per aiutare le persone che riscontrano difficoltà economiche, contrastando così la povertà. Ma, come riportato da "Striscia la notizia" durante la puntata di venerdì 25 ottobre, c'è anche chi riesce a fare affari sfruttando proprio la card.

L'inviato Luca Abete è stato a Napoli per chiedere chiarimenti a un salumiere che tratterrebbe una percentuale organizzando scambi di soldi. "Se tu spendi 100 euro, sulla carta passa 110 - spiega l'esercente, non sapendo di essere ripreso - Di questi, 50 li spendi e 50 te li do in banconote. Io prendo il 10 per cento".

E mentre il commerciante prova a giustificarsi, fuori dall'attività si solleva la protesta di chi invece vorrebbe fare luce su altre questioni, come impalcature pericolanti e il problema dei rifiuti.