Reddito cittadinanza, Inps: "Risposte dal 15 aprile"

Le prime risposte sul reddito di cittadinanza arriveranno in anticipo rispetto a quanto programmato. L'Inps, infatti, sarà in grado di trasmettere a Poste Italiane il flusso degli ordinativi di accreditamento sulle carte Rdc già dal 15 aprile. Lo dice l'istituto di previdenza in una nota in cui si precisa anche il percorso per presentare le domande. I Caf avevano detto che le prime risposte sarebbero arrivate dal 26 aprile e i primi pagamenti a maggio.