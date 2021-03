Recovery Fund, Franceschini: "Chiesto un miliardo di euro per i borghi"

ansa

Nel Recovery Plan "ho chiesto risorse per la tutela dell'ambiente come plasmato dall'uomo". Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, precisando di aver chiesto "di mettere risorse specifiche per la tutela di parchi e giardini, risorse consistenti per tutelare i borghi che sono abbandonati e disabitati. Parlo di un miliardo di euro per i cammini e 650 milioni di euro per l'edilizia rurale".