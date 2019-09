Razzismo, Drogba: è una piaga, diamo troppo credito agli imbecilli

"Il razzismo è una piaga, ma diamo troppo spazio e credito agli imbecilli". Lo ha detto Didier Drogba, vittima di episodi di razzismo al Chelsea e al Fenerbahce, parlando dei cori contro Lukaku a Cagliari. "Gli stupidi - ha spiegato l'ex bomber ivoriano ospite a Monza come nuovo testimonial della Fia per la campagna sulla sicurezza stradale - sono dappertutto. Dobbiamo combattere il problema, non possiamo arrenderci. Dobbiamo essere persone migliori".

L'attaccante dell'Inter intanto è tornato sull'episodio che lo ha visto coinvolto al Sant'Elia di Cagliari durante la seconda giornata di campionato. "Il razzismo? Ho visto i messaggi dei tifosi e tutto il resto, adesso pero' mi concentro sul calcio", ha dichiarato Lukaku ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di qualificazione ai prossimi Europei del suo Belgio. "Ho già detto quello che dovevo dire, ma credo sia più importante che si parli delle mie prestazioni con l'Inter, perchè fin qui abbiamo fatto bene. Io ho avuto questo incidente, ma bisogna voltare pagina. Per il resto lottero' sempre contro cose del genere". In un'intervista rilasciata al sito Rolling Stone poco prima della partita, l'attaccante aveva allargato il discorso anche agli altri campionati, facendo capire che il razzismo non è una piaga presente solo negli stadi italiani: "Guarda l’Inghilterra, dove nelle ultime settimane sono successe diverse cose a giocatori del Manchester United e del Chelsea: la questione va affrontata. Il calcio è qualcosa di internazionale, multiculturale. Se vuoi davvero attirare i migliori giocatori del mondo, devi accoglierli a braccia aperte, perché a loro volta gli atleti devono adattarsi alla cultura in cui arrivano. Quindi è fondamentale non discriminare, e apprezzare quello che uno porta con la sua presenza".