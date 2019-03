Razzismo, a Milano la manifestazione People-prima le persone

"People - Prima le persone". E' il nome della manifestazione contro il razzismo in corso a Milano. Tantissimi i partecipanti al corteo, partito da corso Venezia e che arriverà in piazza Duomo, contro tutte le discriminazioni organizzata da Insieme Senza Muri, Anpi, Acli, Sentinelli, Mamme per la pelle e Action Aid, che vuole sfidare il governo sul terreno dell'integrazione. Pullman e delegazioni sono arrivati da tutta Italia e i numeri sono da record: 1.200 fra enti e associazioni presenti con striscioni, 40mila adesioni solo su Facebook, 700 Comuni aderenti, 20 presenti in piazza anche con il gonfalone e gli assessori, fra questi quello di Riace. Sono scesi in piazza a Milano anche i candidati alle primarie del Pd Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e il primo cittadino, Giuseppe Sala, che ha commentato: "E' un momento di grande cambiamento per il Paese e questa è la nostra visione di Italia, ci troviamo a uno spartiacque a livello di società".Tanti anche i leader nazionali e segretari generali di sigle come Cgil, Cisl, Uil, Arci, Emergency, Amnesty International, Medici senza frontiere. Secondo quanto riferito dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, ci sarebbero circa 200mila persone.

