Ubriaco causa incidente mortale e scappa, arrestato nel Ravennate

Guidava con un tasso alcolemico (circa 2) di quasi quattro volte il limite consentito (0,50) l'uomo che sabato notte si è allontanato dopo avere causato un incidente a Godo di Russi, nel Ravennate.

Nello schianto è morto sul colpo un passeggero che viaggiava con lui ed è rimasta ferita una donna, che era sempre sulla stessa vettura. Il conducente è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza e per fuga da incidente con esito mortale. Si tratta di un 36enne di origine romena residente nella frazione ravennate di Filetto.