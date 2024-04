Ravenna, studentessa molestata: insegnante arrestato

L'istituto, ignaro di tutto fino alla notifica dei domiciliari, ha offerto la propria collaborazione agli inquirenti per fare luce su ogni aspetto

L'uomo è stato raggiunto da ordinanza cautelare- La vicenda, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si è sviluppata a fine 2023 quando l'uomo avrebbe iniziato a rivolgerle complimenti, battute, messaggi e qualche regalo. In altre occasioni ci sarebbero inoltre state molestie sessuali (è accusato di violenza sessuale aggravata).

Tgcom24

La ragazza, riporta il Resto del Carlino, alla fine aveva deciso di confidarsi con la madre per spiegarle come mai non volesse più andare a scuola. A quel punto l'apposita sezione della squadra Mobile ha raccolto gli elementi alla base della misura restrittiva. Nell'interrogatorio di garanzia, con spontanee dichiarazioni l'insegnante ha ricondotto l'accaduto a fraintendimenti chiedendo una misura meno afflittiva.

L'istituto, ignaro di tutto fino alla notifica dei domiciliari, ha offerto la propria collaborazione agli inquirenti per fare luce su ogni aspetto.