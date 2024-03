Ravenna, scomparse due ragazzine di 12 e 13 anni: ipotesi fuga verso Napoli, le famiglie lanciano l'allarme

I genitori hanno accompagnato mercoledì mattina Michelle Carlucci, 12 anni, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, 13, di Cotignola, alla scuola media di Alfonsine. Ma le due non sono mai entrate in classe

Le due amiche sono uscite la mattina per andare in classe, ma a scuola non sono mai arrivate e i genitori hanno lanciato l'allarme. Michelle, 12 anni, è di Fusignano, e Sofia, 13, di Cotignola. Dal 28 marzo i loro cellulari, secondo l'analisi delle celle, risultano a Napoli.

Tgcom24

Accompagnate dai genitori a scuola Mercoledì mattina entrambe le ragazzine sono state accompagnate dai genitori a scuola, ma nessuna delle due è entrata in classe. Le famiglie si sono quindi rivolte ai carabinieri presentando la denuncia di scomparsa. Si ipotizza un allontanamento volontario: sembra infatti che le due ragazzine si siano messe in viaggio verso la provincia di Napoli per raggiungere un'amica conosciuta online. Al momento i militari della zona non le hanno però ancora rintracciate.

Telefoni spenti Dopo l'intercettazione dei cellulari delle due ragazze in Campania, però, i telefoni sono risultati entrambi spenti o non raggiungibili. Le famiglie hanno lanciato un appello perché chiunque abbia informazioni possa mettersi in contatto con i genitori di Michelle e di Sofia.