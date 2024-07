È morta Sara, la piccola di 5 anni che era malata da tempo e aveva stilato la lista di desideri

Sara lottava contro il cancro dal 2021. La malattia, un neuroblastoma al quarto stadio, le era stata diagnosticata quando aveva tre anni. La piccola aveva subito iniziato le cure e per lei e la sua famiglia si era attivata la solidarietà di varie associazioni anche con una raccolta fondi in loro sostegno. Le cure sembravano aver funzionato, tanto che nel 2022 la battaglia sembrava conclusa. Purtroppo, però, nel giugno 2023 era emersa una recidiva. E, quindi, erano poi arrivati un nuovo ricovero al Policlinico Sant'Orsola di Bologna e, successivamente, la decisione di sospendere la chemio. Dopo quest'ultima notizia, era nuovamente scattata la solidarietà attraverso la pagina Facebook "Il Babbo Natale dei bambini" con la pubblicazione di una raccolta fondi per esaudire i desideri di Sara: dall'essere una principessa in un castello per un giorno ad andare a Disneyland fino a visitare l'acquario di Genova e a fare la modella per un giorno e indossare tanti vestiti. Molti desideri sono stati realizzati.