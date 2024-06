Ravenna, il fiume Lamone si ingrossa e si aggrappano a un tronco: salvate 4 persone

Tragedia sfiorata in provincia di Ravenna. In quattro, tre bambini e un'educatrice, si trovavano sul fiume Lamone a Fognano di Brisighella quando, all'impovviso, il livello dell'acqua si è alzato rapidamente. Sono riusciti ad aggrapparsi a un tronco, e lì sono rimasti per oltre 40 minuti in balia della corrente. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che è riuscito a evitare un altro caso Natisone.