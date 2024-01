Ravenna, aggrediscono CC e paramedico: arrestati padre e figlio

Un 54enne e il figlio 22 anni, entrambi di Bertinoro (Forlì-Cesena), sono stati arrestati dai carabinieri nella notte in seguito a un tafferuglio cominciato in centro a Ravenna e proseguito in ospedale.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di una rissa in centro, per sedare la quale hanno utilizzato spray al peperoncino contro il 22enne, poi risultato positivo ad alcol e stupefacenti. Quindi l'hanno fatto accompagnare in ospedale, dove però il giovane ha aggredito due carabinieri e un paramedico spalleggiato dal padre che nel frattempo era arrivato al pronto soccorso.