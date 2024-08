Ragusa, rapinatori staccano il bancomat con un escavatore e scappano con il bottino

La rapina è avvenuta quando era ancora buio, poco prima delle 5. Grazie all'escavatore i ladri hanno sfondato la parete laterale dell'ufficio e portato via il bancomat, causando danni ingenti alla struttura. Poi hanno abbandonato il mezzo e si sono allontanati in auto. Non si conosce ancora l’entità della refurtiva. I carabinieri di Chiaramonte Gulfi stanno cercando di ricostruire l'accaduto anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona. Dalle prime verifiche è risultato che l'escavatore era stato rubato.