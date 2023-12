Rallentamenti su linea alta velocità Roma-Napoli-Salerno per guasto

La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli e Napoli-Salerno è fortemente rallentata a causa di un guasto ai sistemi di distanziamento dei treni.

I treni possono subire ritardi che, in alcuni casi, hanno raggiunto e superato i 100 minuti, oltre a limitazioni di percorso e a deviazioni su percorsi alternativi tra Napoli e Salerno. E' in corso l'intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura.