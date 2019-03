Ragusa, rubavano auto da rivendere a Malta e in Libia: 40 indagati

Quaranta persone sono indagate dalla Procura di Ragusa nell'ambito di indagini della polizia su tre diverse associazioni per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali dall'Italia per Malta e Libia. Recuperato nel porto di Pozzallo oltre 30 auto di lusso che stavano per essere trasferite nell'Isola dei Cavalieri, per un valore complessivo stimato in diversi milioni di euro.