Ragazze investite e uccise a Roma, Genovese chiede il patteggiamento

Pietro Genovese, il 21enne che il 21 dicembre era alla guida del Suv che a Roma ha investito e ucciso le due 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, ha chiesto di patteggiare. Se la richiesta venisse accolta, il giovane - accusato di duplice omicidio stradale - potrebbe non andare né in carcere né ai servizi sociali: due anni e sei mesi la pena prevista in questo caso. La difesa del figlio di Paolo Genovese propone 30 mesi purché la pena venga sospesa.