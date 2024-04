Ragazza trovata morta in Valle d'Aosta, il testimone: "Erano in due, vestiti dark. Lei era bella ma sofferente"

La vittima aveva varie ferite all'addome e anche un taglio profondo nel collo: nessun documento per identificarla, nemmeno il telefono. Dai segni ritrovati sembrerebbe che il corpo sia stato trasportato all'interno dell'ex cappella. Il testimone, intervistato da La Stampa, ha già raccontato tutto ai carabinieri e ha descritto lei come "molto bella ma emaciata, sofferente" e lui "con i ricci neri e la carnagione olivastra". Dice di averli visti la mattina del 2 aprile. Il ragazzo è ricercato ma non si sa se sia ancora vivo.

"Vestiti come due dark"

Il testimone non parla di un furgone, come alcune notizie avevano riferito. I due ragazzi gli hanno chiesto indicazioni per la fermata dei pullman, hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero e di essere alla ricerca di un supermercato per fare spesa per poi andare a campeggiare sulle montagne, anche se non erano affatto vestiti come escursionisti, ma piuttosto "come due dark: sembravano di quelli che si tagliano e si procurano delle ferite, mi sembravano sofferenti", ha detto.