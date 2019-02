Quota 100, la testimonianza di Maria: "Sono stanca di lavorare ma non sono sicura che mi convenga la pensione"

Maria, operatrice scolastica da oltre trent'anni, con Quota 100 potrebbe già andare in pensione, ma non è molto sicura: per lei infatti, come tanti altri statali aspiranti pensionati, ci sono pro e contro. L'inviata di "Stasera Italia", in onda su Rete 4, è andata a trovare la donna per fare assieme a lei due conti. Da un alto ci sarebbe il vantaggio di andare in pensione a 62 anni con trentotto anni di contributi, tuttavia dall'altro subirebbe un decurtamento dello stipendio quasi del 30%.



"Mio nipote vorrebbe frequentare l'università ma se io andassi in pensione e i suoi genitori non riuscissero a sostenere i costi della retta, non potrei aiutarlo perché a malapena i soldi basterebbero a me". Ancora una volta si presentano pro e contro: con Quota 100 avrebbe subito la liquidazione, però gli interessi graverebbero tutti su di lei. "Se andassi in pensione, vorrei anche vivere e non dovermi trovare a pagare ancora".