Pusher con reddito di cittadinanza arrestato nel Salernitano, il giudice: "Si trovi un lavoro"

Percepiva il reddito di cittadinanza e, per arrotondare lo stipendio, faceva il pusher. Ad Acerno, Salerno, è stato arrestato un 44enne con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia la sera del 25 agosto mentre vendeva hashish agli avventori di un bar. A casa del 44enne sono stati poi rinvenuti altri 14 grammi di stupefacente, oltre a un bilancino di precisione, cellophane e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi da spacciare. Il gip ha disposto i domiciliari e ha bloccato l'erogazione del beneficio: "Si trovi un lavoro".