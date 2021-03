Vaccini, la denuncia del Pd: in Puglia lo fa chi ha amici e i malati aspettano

Ansa

"Mi giungono voci di gravissime crepe nel piano vaccinale e in particolare di fatti gravissimi accaduti qui in Puglia". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Marco Lacarra. "Persone che non hanno alcun titolo per accedere ai vaccini - rileva - riescono a farselo somministrare sfruttando conoscenze e favori, mentre persone con patologie gravi, malati oncologici, aspettano il loro turno - è la sua denuncia - . Questo è un crimine vergognoso".