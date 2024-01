Taranto, scrive "Caro anno, non mi togliere nessuno" su Facebook: poche ore dopo perde il fidanzato

A Manduria (Taranto), un cuoco 32enne di Mesagne (Brindisi), Pierpaolo Colapinto, è morto intorno alle due del primo gennaio.

Solo poche ore prima, la fidanzata del giovane aveva postato sul proprio profilo Facebook la frase: "Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno". Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, secondo il quale le cause che hanno portato alla morte di Colapinto sono ancora da chiarire e verranno accertate dall'autopsia prevista entro pochi giorni.