Taranto, da 20 anni intascava la pensione della zia morta: 73enne denunciata

ansa

Da 20 anni intascava la pensione della zia deceduta, della quale era tutrice. Per questo motivo una 73enne di Manduria (Taranto) è stata denunciata dalla guardia di finanza per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I militari hanno eseguito nei confronti della donna un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 122mila euro, somma che coincide con l'ammontare complessivo delle rate di pensione indebitamente percepite.