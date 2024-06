Salento, lusso in spiaggia: fino a 600 euro per una giornata al mare

Dai trattamenti di bellezza alla cucina gourmet, dalle attività ricreative al maggiordomo in riva al mare: la ricerca del benessere non conosce limiti di prezzo e c'è chi non bada alle spese. "L'affitto di un gazebo per 4 persone varia dai 200 ai 600 euro al giorno", spiega il titolare Alessandro. Nel beach club salentino i costi lievitano in base al numero di servizi "a cinque stelle" aggiuntivi che possono includere champagne e frutta fresca servita sul bagnasciuga, l'affitto di teli con inciso il brand dello stabilimento e in generale un rapporto privilegiato con il personale. "I prezzi si sono alzati perché sono stati gli stessi ospiti a richiedere più servizi, noi ci adeguiamo", conclude.