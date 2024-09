Il Salento invaso dai lupi, la testimonianza: "Hanno sbranato il nostro cane"

Nel Salento cresce la preoccupazione per la presenza dei lupi, avvistati sempre più spesso a bordo delle strade provinciali di campagna, ma anche tra le abitazioni locali. Un fenomeno che, come raccontato a "Mattino Cinque News", non si verifica solamente nelle ore notturne e che conta già diversi attacchi ad animali domestici come cani e gatti all'interno dei giardini e delle proprietà.



"Non ci aspettavamo una cosa così", esordisce Nina, collegata con la trasmissione di Canale 5 per raccontare come il suo barboncino sia stato sbranato dai lupi davanti alla figlia di nove anni. "Noi eravamo in giardino, anche la bimba, quando il cane è uscito dal cancello. Ma non ci saremmo mai aspettati che lì ci fosse un lupo che se lo prendeva".



"Siamo rimasti scioccati e abbiamo tanta paura, soprattutto la bimba che ha visto", prosegue la donna in lacrime, segnalando anche la presenza di una scuola materna poco distante dalla sua abitazione. Una testimonianza alla quale si accodano altre segnalazioni e che evidenzia un problema che potrebbe aggravarsi.



L​​​​​​'ultimo monitoraggio, infatti, avrebbe calcolato la presenza di circa quindici lupi nell'area, che considerando gli accoppiamenti potrebbe significare tra i 30 e i 35 esemplari in più a stagione.