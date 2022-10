Puglia, arrestato un uomo con accusa di terrorismo internazionale

In Puglia un giovane è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Il giovane è ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica suprematista statunitense "The Base": secondo l'accusa agiva in Italia come lupo solitario ed era pronto al sacrificio estremo "a difesa della razza bianca".