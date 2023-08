Puglia, divampa incendio nel Leccese: vigili del fuoco in azione

In Puglia è divampato un incendio in una vasta area ai lati della strada statale 274, che collega Gallipoli a Leuca, all'altezza dello svincolo per Taviano, nel Leccese.

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Il fumo che invade le carreggiate ha determinato la chiusura della statale su entrambi i lati. Non si registrano feriti.