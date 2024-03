In gita scolastica dalla Sicilia alla Puglia: in 150 intossicati dal pollo

Centocinquanta fra studenti e docenti hanno accusato malesseri mentre si trovavano in gita scolastica in Puglia, tra Fasano e Alberobello, in provincia di Brindisi: forti dolori addominali, vomito e mal di pancia.

E' accaduto agli allievi dell'Istituto tecnico industriale di Milazzo (Messina). Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre qualcuno è stato portato al pronto soccorso. All'origine del malessere ci sarebbe il pollo che faceva parte del menù.