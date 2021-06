Prima dose in Piemonte, seconda in Puglia: intera famiglia vaccinata in vacanza

"Siamo andati nel centro vaccinale di Manduria con la nostra documentazione e abbiamo chiesto come potevamo fare per evitare lo spostamento. Ci hanno detto di rivolgerci a Taranto, perché loro non facevano AstraZeneca, e così abbiamo fatto. Sono stati molto attenti, scrupolosi, ma alla fine ce l'hanno fatto". Ospite a "Mattino Cinque" una famiglia torinese, che, dopo aver fatto la prima dose di vaccino in Piemonte, è riuscita a effettuare la seconda in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze estive.

"Da molti anni veniamo qui in Salento, in Puglia, e anche quest'anno siamo partiti da Torino a maggio, appena abbiamo avuto la possibilità di poterlo fare. Ci eravamo ovviamente organizzati per rientrare in Piemonte a fare la seconda dose, ma abbiamo voluto fare prima un tentativo", racconta la madre di famiglia in diretta dal Salento. "In settimana manderemo una mail per avvertire le nostre asl piemontesi, in maniera tale che altri possano andare al nostro posto".