Natale con gli operai dell'ex Ilva di Taranto: "Nell'incertezza non si lavora"

E' un Natale difficile, che trascorre nell'incertezza e "nella paura di non poter proseguire", quello degli operai dell'ex Ilva di Taranto. "Nell'incertezza non si lavora", sottolinea uno di loro ai microfoni di NewsMediaset. "Siamo senza tredicesime, è una festa nell'incertezza per le sorti del siderurgico", sottolinea. Da Monsignor Filippo Santoro, vescovo di Taranto, la conferma di una situazione tragica per i lavoratori e le loro famiglie, nonostante la visita della Vigilia del premier Conte. "Viviamo nel disagio e nella rassegnazione - dice a NewsMediaset. - Ma il Natale è la vittoria sulla rassegnazione". E dopo il faccia a faccia con il presidente del Consiglio, commenta: "Sul territorio sono necessari altri tipi di investimenti, non possiamo dipendere dall'acciaio".