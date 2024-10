Miggiano (Lecce), l'adepta del presunto santone: "Ecco perché sono andata nuda in strada"

Secondo questa visione della fede, l'uomo avrebbe invitato Marica a camminare nuda per le vie della cittadina pugliese come rito di iniziazione. Un gesto che ha allarmato la famiglia della donna, che ha deciso di informare l'autorità giudiziaria con una denuncia. A "Pomeriggio Cinque", Marica prova a spiegare quanto avvenuto nei giorni scorsi, commentando la notizia che ha fatto il giro dei quotidiani: "Dio attraverso Kadir mi ha chiesto di camminare nuda in strada come prova di fede - ha spiegato la ragazza -, a ognuno dà delle prove di fede a me è stata data questa. Infatti non avevo vergogna, è stata una prova di fede a Dio, non a Kadir". La donna poi ha aggiunto: "Noi non facciamo digiuni - ha detto -. I miei genitori? So che sono preoccupati, ma non sono plagiata"