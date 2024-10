Miggiano (Lecce), il presunto "santone" Kadir: "Sono il fratello di Cristo"

Kadir ha poi rispedito al mittente tutte le accuse di plagio, spiegando il suo stile di vita e la sua dottrina di fede: "Non c'è nessuna regola - ha raccontato a Myrta Merlino -, solo obbedire alla parola di Cristo che è scritta nei Vangeli". Alla domanda della conduttrice, che gli chiedeva se si sentisse legato in qualche modo alla religione cattolica, Kadir ha risposto: "Non frequento luoghi di culto, i miei unici luoghi di culto sono questi qua. Non seguo la religione, seguo quello che dice Gesù, è diverso. Non ho nessun progetto, sto facendo solo la volontà del Figlio". E ha aggiunto: "Non interpreto niente, perché le parole del Cristo sono scritte in maniera chiara - ha aggiunto -, non dico quello che dice il prete o il Papa. Io ricevo il messaggio dello Spirito e rivelo le profezie".