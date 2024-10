Lecce, violenza sessuale di gruppo su una 12enne: indagati tre minori

La procura per i minorenni di Lecce indaga su una presunta violenza sessuale di gruppo che sarebbe stata commessa da tre minori nei confronti di una 12enne. Come ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, venerdì sera la giovanissima vittima sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato, in provincia di Lecce, e poi violentata. A darle l'appuntamento sarebbe stato un 16enne che la ragazzina conosceva. I tre le hanno anche rubato il portafoglio.