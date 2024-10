Lecce, operaio schiacciato da camion: muore un 47enne a Galatina

Un operaio è morto a Galatina, in provincia di Lecce, in un incidente sul lavoro: la vittima è Maurizio Misciali, 47 anni. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un camion in manovra, appena arrivato sul posto per montare l'impalcatura che sarebbe servita a effettuare dei lavori di ristrutturazione alla facciata di un edificio. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'incidente è avvenuto in via Modena. Misciali era originario di Collemeto.