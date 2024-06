Lecce, banconote false vendute su Telegram e pagate in Bitcoin: arrestato un 28enne

Avrebbe falsificato banconote di vario taglio (5, 10, 20, 50 e 100 euro), per poi promuoverne la vendita online, specialmente su Telegram, anche con offerte promozionali, utilizzando uno username composto dal proprio nome di battesimo. I pacchi con gli euro falsi venivano acquistati in Bitcoin e, poi, spediti in Italia e all'estero. Per questo, un 28enne di Casarano (Lecce), Simone Giuseppe Alfarano, è stato arrestato dai carabinieri di Roma. Il 28enne è accusato di aver allestito una tipografia con materiali e strumenti reperiti sul web per falsificare banconote. Per la vendita sarebbe stato aiutato da complici, la cui identificazione è in corso.