Un 27enne è morto in un incidente stradale sulla A14 nel tratto Bologna-Taranto, in prossimità dello svincolo per Cerignola (Foggia). L'impatto ha coinvolto una vettura, una Fiat Panda, e un autoarticolato. Il 27enne era alla guida dell'auto. Era originario di San Severo. La dinamica è da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia autostradale.