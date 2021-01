Foggia, spari dal balcone a Capodanno: Iaccarrino fa dietrofront sulle dimissioni

Facebook

Dietrofront sulle dimissioni per Leonardo Iaccarrino, finito al centro delle polemiche per aver sparato con una pistola giocattolo dal balcone di casa a Capodanno. Il politico avrebbe dovuto ratificare le sue dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Foggia, ma, come comunicato dl sindaco Franco Landella, "c'è stata una sua virata".