Foggia, aggrediscono uomo con calci e pugni: cinque arresti | "Spenta una sigaretta sul costato della vittima"

Leggi Anche Milano, il figlio di una paziente aggredisce un medico e gli spezza una gamba

Gli arrestati sono tre foggiani maggiorenni (due 18enni e un 19enne, ora in carcere) e due minorenni (collocati nell'istituto di pena minorile di Bari). L'inchiesta è stata coordinata procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia e il tribunale per i minorenni di Bari. "Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima era intenta a consumare una bevanda davanti a un locale, quando sarebbe stata accerchiata dai cinque soggetti che, verosimilmente per futili motivi, dapprima lo avrebbero percosso violentemente e poi, quando la vittima era ormai esanime a terra, l'avrebbero colpita violentemente con plurimi calci al capo", spiega la questura di Foggia in una nota. Nel corso dell'aggressione, al cittadino marocchino sarebbe stata anche asportata una collana.

Leggi Anche Roma, aggredita capotreno di 20 anni nel giorno dello sciopero

"Delinquenza paramafiosa" - Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari parla di "un episodio di delinquenza paramafiosa". Gli investigatori, ricordando i calci alla testa ricevuti dalla vittima quando era a terra, parlano di "crudeltà" e ricordano che uno degli aggressori avrebbe "spento una sigaretta sul costato" del 39enne quando ormai era svenuto. Nel corso dell'aggressione, alla vittima sarebbe stata rubata anche una collana. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, il 39enne fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico.