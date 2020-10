Fidanzati uccisi a Lecce, nella camera del killer: il video 

La sua casa non appare diversa da quella di un gruppo di studenti fuorisede. Si presenta proprio così l'abitazione di Antonio De Marco, il killer di 21 anni adesso in carcere per aver confessato di aver ucciso Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Antonio viveva a Lecce insieme ad altri due coinquilini, le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono entrate proprio nella camera del giovane.

Un letto singolo e una scrivania con post-it e alcuni fogli dove il 21enne avrebbe preso appunti e pianificato nei minimi particolari l'omicidio dei due fidanzati dai quali aveva preso in affitto una camera nella loro abitazione di via Montello, un anno fa. La stessa casa dove il giovane li ha uccisi accoltellandoli con una lama di circa 20 centimetri.