Fidanzati uccisi a Lecce, il testimone oculare: "Mi ha colpito la freddezza con cui l'ho visto andare via"

"Stavo passeggiando con il cane, e all'incrocio ho sentito un grido pazzesco che non dimenticherò mai e ho chiamato le forze dell'ordine". Sono le parole di un testimone oculare dell'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i fidanzati uccisi a Lecce dal 21enne Antonio De Marco che ieri ha confessato.



"Quello che mi ha colpito - spiega il ragazzo a "Mattino Cinque" - è che ho visto scendere dalle scale una figura incappucciata e aveva un coltello in mano. Mi ha stupito la freddezza del suo passo, non correva ma andava a passo svelto, come se non volesse dare nell'occhio".