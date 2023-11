Fasano, sul caso di Patrizia Nettis spunta una chat tra due i ex: "Non la passerà liscia"

Spunta una chat nel giallo della morte a Fasano di Patrizia Nettis, la 41enne giornalista pugliese ritrovata impiccata nella sua abitazione il 29 giugno 2023. Sul caso, da qualche mese, le forze dell'ordine stanno indagando per istigazione al suicidio: sul corpo della donna non è stata effettuata l'autopsia. La donna aveva avuto un figlio dal suo matrimonio con un concittadino di Gioia del Colle, da cui aveva divorziato: nelle ultime ore, riguardo a Patrizia Nettis, sono emerse una serie di chat che potrebbero fornire ulteriori dettagli su quanto successo nei giorni che hanno preceduto la morte della giornalista.

Patrizia Nettis, cosa dicono le chat

"Pomeriggio Cinque" ha ricostruito le chat che i due ex di Patrizia si sono scambiati. L'imprenditore e l'ex politico, entrambi legati a Nettis, si sono scambiati frase molto forti. "Non merita di essere definita donna", dice uno di loro. E ancora: "Farò di tutto per infangarla, so già come muovermi, stavolta avrà una punizione esemplare - si legge -. Questa è pericolosa, io farò in modo di farle attorno terra bruciata, per iniziare. Non la passerà liscia". Parole che, secondo l'avvocato della famiglia Nettis, Giuseppe Castellaneta, potrebbero dimostrare che nelle ore precedenti all'incontro potrebbe essere avvenuto qualcosa di molto violento. A questo, si aggiunge il racconto di un testimone che ha parlato di una voce maschile proveniente da casa della giornalista: "Basta con queste sceneggiate", ha raccontato di aver sentito l'uomo. Poi il rumore di un portone che sbatte.