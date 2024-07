Morta nel vano ascensore a Fasano (Brindisi), salgono a quattro gli indagati

Sale a quattro il numero degli indagati per la morte della 25enne di Fasano (Brindisi), Clelia Ditano, precipitata, nella notte tra il 7 e l'8 luglio, dal quarto piano nel vano ascensore della palazzina dove abitava con la famiglia. La procura di Brindisi, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, aveva già iscritto nel registro degli indagati l'amministratore di condominio. Ora alla vigilia del conferimento dell'incarico per l'autopsia, che a breve verrà formalizzato, sono stati firmati altri tre avvisi di garanzia nei confronti di altrettante persone presumibilmente coinvolte nelle attività di manutenzione e revisione dell'ascensore. Al momento si tratta di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di consulenti di parte durante le perizie.